سيلفى وبالونات وأجواء احتفالية على كورنيش الإسكندرية بعد صلاة العيد.. صور

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد كورنيش الإسكندرية إقبال كبير من المواطنين لابتقاط الصور التذكارية وشراء البلونات فى اجواء احتفالية بعد اداء صلاة عيد الفطر المبارك.

يذكر أن قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم، بجولة تفقدية لشاطئ السرايا والممشى السياحى بنفق وكبارى السادات، وذلك للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الإستعداد لاستقبالهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما اطمأن الشريف من جاهزية الشواطىء لاستقبال المصطافين من أهالى وزائرى اﻹسكندرية خلال أيام العيد. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الاداره المركزيه للسياحة والمصايف.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ الاستعدادات بشاطئ السرايا والممشى السياحى بنفق وكبرى السادات، مشيرا إلى أن عدد الشواطئ بالإسكندرية 64 شاطئ منها 2 شاطئ مجانى 5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيه للفرد، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها خلال الأيام السابقة لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. لافتا إلى أن شواطئ الإسكندرية دائما ترحب وتسعد بزوارها سواء من أهالى الإسكندرية أو زائريها من جميع المحافظات الأخرى.

أكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقى أى بلاغات من المواطنين على مدار 24 ساعة.

وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميدانى والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأى مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد على تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء، مؤكدا أنه جارى زيادة معدات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة فى المدينة بشكل عام.