زيارة المقابر وتهنئة الأهل والجيران.. أبرز عادات الغرباوية فى أول يوم العيد

الغربية مصطفى عادل

تختلف العادات والتقاليد للشعب المصرى فى مختلف المحافظات فلكل محافظة عاداتها وتقاليدها الخاصة فى المناسبات المخلتفة ومنها عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك.

ويحرص أبناء محافظة الغربية على آداء صلاة العيد فى الساحات والمساجد الكبرى التى يتم تجهيزها كل عام وأبرزها ساحة مسجد السيد البدوى بطنطا، وساحة مساكن كفر حجازى بالمحلة والتى تمتلئ بالآلاف من المصلين.

ويتوجه الكثير من الأهالى للمقابر كعادة أساسية عقب صلاة العيد لزيارة قبور ذويهم وقراءة القرآن الكريم والدعاء لهم.

كما يحرص الأهالى على تبادل التهنئة مع بعضهم البعض والتجمع مع بعضهم البعض وتناول الأسماك المملحة من الرنجة والفسيخ والسردين فى أول أيام العيد، إلى جانب زيارة بعضهم البعض وتهنئة الجيران والأصدقاء بمناسبة حلول العيد.