اليوم السابع
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الجمعة، 21 أبريل 2023 03:18 م
أكرم القصاص
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زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة السواحل الإندونيسية

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:48 م
زلزال بقوة 5.9 درجة قبالة السواحل الإندونيسية زلزال
وكالات

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أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC)، بوقوع زلزال بقوة 5.9 درجة في بحر مولوكا قبالة سواحل إندونيسيا.
 
ووفقا للمركز، تم تسجيل الزلزال في الساعة 10.21 بالتوقيت العالمي (13.21 بتوقيت موسكو) على مسافة 216 كيلومترا شمال غرب جزيرة تيرنات الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها 101 ألف نسمة، وعلى مسافة 153 كيلومترا شمال غرب مدينة توبيلو بجزيرة هالماهيرا الإندونيسية التي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة.
 
وأشار المركز إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 60 كيلو مترا.
 
ولم ترد بعد أية معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة الزلزال.

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زلزال فى إندونيسيا

مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي



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