خيط الجريمة .. "سب جدهم ".. قصة عاطلين قتلا عجلاتى بالشوم فى حلوان

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة

شهدت منطقة حلوان جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم عاطلين على قتل صاحب ورشة لإصلاح العجل بعد قيام الأخير بسب وقذف جدهم في دائرة القسم.

تفاصيل الواقعة بدات تلقى قسم شرطة حلوان بلاغا من مستشفى النصر، مفاده استقبال عجلاتي مصابا بتهشم في الرأس وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين قيام 2 متهمين بالتشاجر مع المجني عليه بسبب قيامه بسب جدهم، وتطور الأمر لاحقا وقاما أحدهما بضربه بشومة فوق رأسه، أسفرت عن وفاته، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيقات.

وقررت النيابة العامة بالقاهرة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل "عجلاتى" على يد أحد جيرانه بسبب خلافات سابقة، وأمرت النيابة العامة بتفريغ الكاميرات بمحيط الحادث.

وصرحت النيابة العامة بدفن جثة المجنى عليه عقب الانتهاء من تشريحها، وكلفت رجال المباحث باستكمال تحرياتهم عن الواقعة، وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجنى عليه عن وجود إصابات فى جسده وتهشم فى رأسه باستخدام شومة ما أودى بحياته فى الحال.