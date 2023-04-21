حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمى على مساحة 650 متر ومركز طبى بصفط راشين

تشهد قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.
وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ل اليوم السابع أن قرية صفط راشين تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية لخدمة اهالى القرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.
واضاف مدحت صلاح مشروع أنه تم الانتهاء من مجمع خدمات صفط راشين لنسبة تنفيذ الإنشاءات به 100%،على مساحة 560متر، ويتكون من دور أرضى وأول وثانى علوى، ويشمل"مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي ، وحدة محلية ، مكتب تموين،شهر عقارى"، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يتم إنشاؤها، داخل قرى المركز ، مشيرا إلى العمل فى مشروع إنشاء مركز طب الأسرة بصفط راشين ، والذى يتم إنشاؤه "طبقا لمعايير التأمين الصحى الشامل .
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