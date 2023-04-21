حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمى على مساحة 650 متر ومركز طبى بصفط راشين

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركزى ببا وناصر.

وقال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ل اليوم السابع أن قرية صفط راشين تشهد تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية لخدمة اهالى القرية ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.