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حصاد الوزارات.. وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر

الجمعة، 21 أبريل 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر الدكتور على المصليحى وزير التموين
كتب محمد صبحى

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