حصاد الوزارات.. وزير التموين: فتح المجمعات الاستهلاكية خلال ‏إجازة عيد الفطر

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
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