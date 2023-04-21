توزيع حلويات وكحك العيد فى ساحة القائد ابراهيم بالإسكندرية.. صور

شهدت ساحة مسجد القائد ابراهيم بالإسكندرية أجواء احتفالية بعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك بتوزيع الحلويات وألعاب الأطفال وكحك العيد على المصلين .

وشهدت ساحة مسجد القائد إبراهيم أشهر الساحات بمحافظة الإسكندرية بمنطقة محطة الرمل إقبال المئات من المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط تأمينات لتسهيل حركة المصلين فى ساحة المسجد والشوارع الجانبية.

وبلغت عدد الساحات التى تم تجهيزيها 363 مسجدا و531 ساحة منها مسجد القائد إبراهيم بمحطة الرمل، و ساحة مسجد سيدى المرسى ابو العباس، بالإضافة إلى تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك.