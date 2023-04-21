توافد المواطنين على مراكز شباب كفر الشيخ فى أول أيام عيد الفطر.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ ، توافد المواطنين من جميع الفئات العمرية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالألعاب الترفيهية، فى إطار انطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز الشباب» بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

تقدم البرامج و الفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور بمراكز شباب كفر الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب و متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزى حسيب مدير المشروعات و حسن الدسوقى المنسق الإعلامي ورشا محيى الدين مدير المركز الإعلامي و متابعة تنفيذ مديرى الإدارات الفرعية و المنسقين الإعلاميين ومشرفى خدمات الشباب بالإدارات و فرق العمل بمراكز الشباب.