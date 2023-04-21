انطلاق مبادرة "العيد أحلى" بمراكز شباب كفر الشيخ احتفالا بعيد الفطر

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبلت مراكز شباب كفر الشيخ، المواطنين منذ الساعات الأولى فى أول أيام عيد الفطر المبارك من جميع الفئات العمرية لقضاء إجازة العيد والاستمتاع بالألعاب الترفيهية فى إطار انطلاق مبادرة « العيد أحلى بمراكز الشباب » بالقرى والمدن، حرصاً من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بدورها المجتمعى وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى تحقيق مفهوم مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وبرعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

ووجه الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بتكثيف الأنشطة والبرامج الترفيهية والرياضية داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك واستقبال رواد مراكز الشباب بالمجان وفق توجيهات وزير الشباب والرياضة، وتنظيم الاحتفالات وتقديم البرامج الترويحية خلال أيام العيد لتشمل فقرات فنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال فى أول أيام العيد، بجميع مراكز الشباب يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية.

تقدم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور بمراكز شباب كفر الشيخ طوال أيام عيد الفطر المبارك بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير المشروعات، وحسن الدسوقى، المنسق الإعلامى، ورشا محيى الدين، مدير المركز الإعلامى، ومتابعة تنفيذ مديرى الإدارات الفرعية والمنسقين الإعلاميين ومشرفى خدمات الشباب بالإدارات وفرق العمل بمراكز الشباب.