اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 03:09 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على أماكن بيع تذاكر قطارات السكة الحديد

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:00 ص
تعرف على أماكن بيع تذاكر قطارات السكة الحديد حجز تذاكر القطارات
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتعدد أماكن شراء وحجز تذاكر السفر على القطارات بالسكة الحديد ويصل إجمالي عدد المنافذ الثابتة 187 منفذ ثابت بالإضافة إلى الحجز الإلكترونى والمحصلين بالقطار.
أماكن حجز تذاكر القطارات: 
 
1- شبابيك حجز وصرف التذاكر بالمحطات وعددها (196) شباك مكيف وعدد (97) شباك مميز .
- تم تدعيم المحطات بإنشاء عدد (58) منفذ بيع جديد تيسيرا على جمهور المسافرين .  
 
2-    مكاتب المدينة بعدد (33) مكتب موزعة بالهيئات القضائية والنوادى والجامعات وبياناتها كالتالى :
 
  يوجد عدد (16) مكتب مدينة بالقاهرة وهم  : (ألماظه - مصر الجديده-  الدقي -  باب اللوق - حلوان - الصحفيين - نادي القضاه - مجلس الشعب - المعادى - الازهر - عابدين - كوبرى القبه - شبرا - هيئة قضايا الدولة - مجلس الدولة - السيده زينب ) 
 
·       عدد (4) مكاتب بالاسكندرية وهم ( مكتب المنشية- سبورتنج- نادى القضاه – المنتزة )
 
·      عدد (1) بمنطقة وسط الدلتا ( مكتب نادى قضاه طنطا )
 
·       عدد (7) بالمنطقة الوسطى (نادى قضاه أسيوط-  نادي القضاه المنيا - نادي القضاه سوهاج - جامعة الازهر- جامعة اسيوط- جامعة سوهاج- نادى قضاة بنى سويف) .
 
·      عدد (5) بالمنطقة الجنوبية (نادى قضاه أسوان-  نصر النوبه- جامعة اسوان - نادى قضاه قنا-  جامعة قنا ) 
 
3-    تشغيل خدمة الحجز بالتليفون عن طريق التطبيق الهاتف المحمول .
 
4-    حجز التذاكر بواسطة ماكينة صرف التذاكرالذاتية ((TVM وهى موجودة بمحطات( القاهرة – بنها- - سيدى جابر- الاسكندرية – الجيزة – المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الاقصر- اسوان- نادى6اكتوبر) .
 
5-    الحجز  عن طريق الموقع الاليكترونى للهيئة (الانترنت) وموقع الحكومة الالكترونى
 
6-    يتم صرف التذاكر بماكينات التذاكر المحمولة بالقطارات ودفاتر المتحصلات داخل القطارات والابواب.
 
 
 

تذاكر قطارات السكة الحديد

تذاكر السفر بالقطارات

السكة الحديد

الحجز

أماكن حجز تذاكر القطارات

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة