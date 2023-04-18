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النقل: تأخير مواعيد القطارات ساعة الأسبوع المقبل استعدادا للتوقيت الصيفى

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 10:07 ص
النقل: تأخير مواعيد القطارات ساعة الأسبوع المقبل استعدادا للتوقيت الصيفى السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد عدد من القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري، وذلك بمناسبة العمل بنظام التوقيت الصيفي ابتداء من يوم الجمعة الموافق 28 أبريل 2023 حتى يوم الخميس الموافق 26 أكتوبر 2023.

وأكدت هيئة السكة الحديد، العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تنفيذ الأتي:
- عند تمام الساعة 23:00 يوم الجمعة 28 أبريل يقدم التوقيت ستين دقيقة ( ساعة ) فتصبح الساعة 24:00 ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بأكشاك البلوك والأبراج والمحطات.
 
- أكشاك البلوك التي تقفل ليلاً قبل الساعة 23:00 يقدم بها التوقيت ستين دقيقة بعد تبادل علامة القفل ويدون ذلك بكشوف قيد القطارات بهذه الأكشاك من هذا الوقت تقوم القطارات وفقا لمواعيدها المدرجة بالجدول والمعمول به حاليا والتعليمات اللاحقة.
 
- القطارات التي تكون سائرة بالطريق يستمر مسيرها بعد التوقيت الجديد وتعتبر متأخرة علي مواعيدها ساعة حتى تصل إلى محطة الوصول الإنتهائية خطوط الطوالي في هذه الليلة فقط.
 

القطارات

مواعيد القطارات

قطارات السكة الحديد

مواعيد قطارات السكة الحديد

التوقيت الصيفي



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