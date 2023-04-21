اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى العجوزة

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:37 ص
تحريات لكشف ملابسات مصرع شاب سقط من عقار فى العجوزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات مصرع شاب نتيجة سقوطه من الطابق الرابع في العجوزة، لبيان وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من عقار في العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن شاب سقط من الطابق الرابع مما أسفر عن مصرعه في الحال. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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