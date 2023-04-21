تبادل التهانى والتنزه بالحدائق.. عادات أبناء القليوبية فى عيد الفطر المبارك

القليوبية إبراهيم سالم

فرحة كبيرة ينتظرها أبناء القليوبية للاحتفال ب عيد الفطر المبارك بمظاهره المختلفة، فبعد الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر بمساجد القليوبية التى تم تحديدها من قبل والتى يبلغ عددها 1643 مسجد، بالإضافة إلى الساحات الكبرى، وكذلك ملاعب مراكز الشباب المنتشرة بالقرى والمدن، يبدأ أبناء المحافظة فى تنفيذ عاداتهم، والتى تبدأ بتبادل الزيارات فى المنازل والتهانى، والتى تظهر بشكل كبير فى قرى المحافظة.

تبادل التهانى بحلول عيد الفطر المبارك..

وتتميز قرى المحافظة أن كل مجموعة من أفراد الأسرة يجمعون بعضهم البعض لزيارة منازل العائلة وباقى العائلات الأخرى لتبادل التهانى بحلول عيد الفطر المبارك، وفور الانتهاء يعودون لمنازلهم لاستقبال المهنئين كغيرهم من أبناء القرية، وهذا يعبر بشكل كبير عن مدى الفرحة والترابط بين أبناء القرية الواحدة، وقد يمتد ذلك لقرى مجاورة.

زيارة القبور فى العيد..

ويأتى أيضا مشهد زيارة القبور والأموات وقراءة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة أحد المشاهد الكبرى في قرى المحافظة، حيث تجد القبور تعج بالعديد من الأشخاص الذى يحرصون على زيارة أحبائهم ومتوفيهم في القور وقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم، وكذلك توزيع الأموال والصدقات على أرواحهم حتي تتنزل عليهم الرحمات في هذا اليوم المبارك.

المحشي بأنواعه أبرز أكلات العيد..

أما عن أشهر أكلات عيد الفطر المبارك فتجد المحاشى بأنواعها المختلفة، والتي تظهر بشكل كبير في هذا اليوم، حيث يبدأ الجميع في تقديمها للضيوف والزوار على مدار اليوم، ويتجمع الجميع حول المائدة بعد انتهاء شهر رمضان المبارك وأول أيام العيد لتناول تلك الوجبات تعبيرا عن فرحتهم بحلول العيد.