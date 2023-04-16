مياه القناة تنهى استعداداتها لاستقبال عيد الفطر بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أن خطة استعدادات عيد الفطر المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالشركة، وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أى حدث مفاجئ خلال أجازة أٔيام العيد، مع التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى إانسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم تشكيل غرفة طوارئ على مستوى إقليم محافظات القناة تعمل علي مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع إجازات جميع العاملين في المواقع الهامة التابعة للشركة، مؤكداً على أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فوراً، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها وضمان استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، يتابع بنفسه وبصفة شخصية البيان الإحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة “الكيميائية والميكروبيولوجية يومياً، خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية والمذاقية الشكلية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد" لتقديم خدمة متميزة لمواطني.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه تم الانتهاء من عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال إانقطاع التيار الكهربائي، بالاضافة الي المتابعة المستمرة من مديرى محطات الصرف الصحى ومحطات الرفع للتأكد انها تعمل علي مدار الساعة دون توقف والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث.