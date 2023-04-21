بلالين وزينة فى كل مكان.. ساحات صلاة عيد الفطر مستعدة لاستقبال المصلين بدمياط (صور)

دمياط – هيثم مراد

أنهت محافظة دمياط، استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تستعد المساجد والساحات لاستقبال المصلين لأداء صلاة عيد الفطر بكافة أنحاء المحافظة، وتم تكثيف حملات النظافة والتعقيم بالمساجد والساحات وبمحيطها وانتشار البالونات والزينة، وذلك استعدادا لاستقبال المصلين.

واطلعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على استعدادات مديرية الأوقاف لاستقبال العيد، حيث تم تخصيص إمام أساسى وإمام احتياطى لكل ساحة في حالة وجود ظروف طارئة يقوم الإمام الاحتياطى بممارسة عمله بأداء صلاة العيد وإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك بالإضافة إلى فتح مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة العيد والسماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم، وفتح المساجد قبل الصلاة بوقت كافي وتشكيل لجان وغرفة عمليات لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

ووجهت المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميدانى لمتابعة حالة النظافة وإزالة أى إشغالات من محيط المساجد والساحات دوريا مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد بالإضافة إلى منع التعدي على الطريق العام أو البناء المخالف والتعديات علي الأراضي الزراعية. أضافت محافظ دمياط أن مديرية الصحة قامت برفع درجة الاستعداد القصوى فى جميع المستشفيات خلال فترة العيد كما تتلقى البلاغات بشأن أى حوادث أو حالات مرضية عن طريق غرفة الطوارئ الخاصة بالمديرية.

وأشارت محافظ دمياط إلى أنه يتم تكثيف الرقابة على أماكن بيع الأسماك المملحة والمدخنة واللحوم والدواجن وثلاجات الحفظ والمنشآت الغذائية والأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال عدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة في السلع والمواد الغذائية المعروضة للمواطنين.