اليوم السابع
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أكرم القصاص
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120 ألف فلسطينى يؤدون صلاة عيد الفطر فى رحاب المسجد الأقصى المبارك

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:13 ص
120 ألف فلسطينى يؤدون صلاة عيد الفطر فى رحاب المسجد الأقصى المبارك المسجد الأقصى
أ ش أ

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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر في باحات المسجد الأقصى المبارك. 

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان صحفي، عدد المصلين بنحو 120 ألفًا، توافدوا منذ ساحات الفجر إلى المسجد الأقصى، حيث امتلأت باحات المسجد بهم مع بدء الصلاة. 

وشارك في أداء الصلاة عائلات مقدسية برجالها ونسائها وأطفالها زحفوا منذ ساعات الصباح الباكر من كل الأحياء والبلدات والقرى المحيطة بالقدس، إضافة إلى مدن الضفة الغربية.

ودخل المصلون إلى المسجد، وهم يهللون ويكبرون بتكبيرات العيد، ومع انتهاء الصلاة، قام بعضهم بتوزيع الحلوى، عند البوابات الخارجية للمسجد وفي ساحاته.


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