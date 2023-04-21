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الجمعة، 21 أبريل 2023 07:42 م
أكرم القصاص
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شهداء مصر فى القلب..

اليوم السابع: الرئيس السيسى يشارك أسر الشهداء والمصابين باحتفالية عيد الفطر

الجمعة، 21 أبريل 2023 07:00 م
اليوم السابع: الرئيس السيسى يشارك أسر الشهداء والمصابين باحتفالية عيد الفطر عدد اليوم السابع غدا

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تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها مشاركة الرئيس السيسي، أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

 

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

 

شهداء مصر فى القلب.. الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر.. ويشارك أسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة باحتفالية العيد
 

الرئيس يصافح الأطفال قبل أداء الصلاة.. ويشاهد فيلما تسجيليا عن «العيدية فى مصر» خلال الاحتفالية وأوبريت الليلة الكبيرة وفقرة لكورال دار الأوبرا المصرية

 

هدية السيسى ترسم البسمة على وجوه أسر الشهداء.. والأهالى يشكرون الرئيس: مصر لا تنسى أبناءها المخلصين.. فخورون بتضحياتهم ولن ننساهم طول العمر
 

عدد اليوم السابع غدا
عدد اليوم السابع غدا

 


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