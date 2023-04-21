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العيد فرحة.. "حديقة الحيوان بالإسكندرية" أرخص فسحة للأسرة بـ5 جنيهات

الجمعة، 21 أبريل 2023 02:00 م
العيد فرحة.. "حديقة الحيوان بالإسكندرية" أرخص فسحة للأسرة بـ5 جنيهات حديقة الحيوان بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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تتميز حديقة الحيوان فى محافظة الاسكندرية، أنها أرخص الأماكن للتنزه فى الأعياد، وهى من المقاصد الأولى لأهالى الإسكندرية والمحافظات المجاورة، لقضاء يوم مع أسرهم ومشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، الموجودة داخل الحديقة، بأسعار دخول تناسب الجميع، 5 جنيهات
 
وتذكرة الدخول للحديقة، بسعر 5 جنيهات تشمل مشاهدة جميع الحيوانات والطيور والزواحف، المتعددة منها: الأسود - السباع - القرود بجميع أنواعها - طيور الزينة - الطيور المائية - سبع البحر - الدببة بجميع أنواعها - الأحصنة النادرة - الجمال المغربى والاستوائى - النعام بجميع أنواعها.
 
وتحتوى حديقة حيوان الإسكندرية، على عدد مختلف من الحيوانات وأصناف مختلفة من الحيوانات، لا غرابة فى أن تكون حديقة حيوان الإسكندرية، من الأماكن السياحية فى الإسكندرية، والتى يُقبل الناس على زيارتها مرارًا وتكرارًا لاستماع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف، والاستمتاع بالمساحات الخضراء.
 
وتقع الحديقة على مساحة 24 فدانا، هى أكبر ثانى حديقة حيوانات فى جمهورية مصر العربية بعد حديقة حيوانات الجيزة، كما تُقدّم تنوّعاً مبهراً فى الأنشطة وعناصر الجذب المتوفرة فيها، ما يجعل زيارتها مناسبة لجميع أفراد الأسرة، إذ تم تصنيفها من أشهر عدة أماكن ترفيهيه، فى الإسكندرية للعائلات، وكذلك من أنسب الأماكن لجميع الأعمار للمواطنين.
 
الدب فارس في حديقة الحيوان بالإسكندرية
الدب فارس في حديقة الحيوان بالإسكندرية

الزائرين داخل حديقة الحيوان بالإسكندرية
الزائرين داخل حديقة الحيوان بالإسكندرية

حديقة الحيوان النزهة بالاسكندرية
حديقة الحيوان النزهة بالاسكندرية

حديقة الحيوان بالإسكندرية مقصد الزائرين
حديقة الحيوان بالإسكندرية مقصد الزائرين

حديقة الحيوان بالإسكندرية
حديقة الحيوان بالإسكندرية

حديقة الحيوان في الاسكندرية
حديقة الحيوان في الاسكندرية

 


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