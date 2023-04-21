العراق: القبض على 23 أجنبيا حاولوا دخول كركوك بشكل غير شرعى

وكالات

أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على 23 أجنبياً حاولوا الدخول الى المحافظة بشكل غير شرعي.

وقال مدير إعلام شرطة كركوك المقدم عامر شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز شعبة السيطرات التابعة لشرطة محافظة كركوك تمكنت من القبض على (23) متهماً من الجنسية الأجنبية داخل عجلة حمل نوع (تريلة) ليس لديهم تأشيرات دخول حاولوا الدخول الى كركوك" .

وأضاف أن "قيادة الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وبحق صاحب العجلة التي كانت تقلهم"، مبيناً أن "المتهمين تمت إحالتهم الى المراكز المختصة".