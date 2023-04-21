اليوم السابع
Ads
الجمعة، 21 أبريل 2023 10:07 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق: القبض على 23 أجنبيا حاولوا دخول كركوك بشكل غير شرعى

الجمعة، 21 أبريل 2023 09:17 م
العراق: القبض على 23 أجنبيا حاولوا دخول كركوك بشكل غير شرعى القوات العراقية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الجمعة، القبض على 23 أجنبياً حاولوا الدخول الى المحافظة بشكل غير شرعي. 
 
وقال مدير إعلام شرطة كركوك المقدم عامر شواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مفارز شعبة السيطرات التابعة لشرطة محافظة كركوك تمكنت من القبض على (23) متهماً من الجنسية الأجنبية داخل عجلة حمل نوع (تريلة) ليس لديهم تأشيرات دخول حاولوا الدخول الى كركوك" .
 
وأضاف أن "قيادة الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم وبحق صاحب العجلة التي كانت تقلهم"، مبيناً أن "المتهمين تمت إحالتهم الى المراكز المختصة".

العراق

القوات العراقية

كركوك

شرطة العراق



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة