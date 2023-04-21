السيطرة على حريق نشب بحظيرة مواشى فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة المنيا، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل حظيرة ماشية بقرية القوادير التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في مركز ديرمواس، بسبب إلقاء ألعاب نارية وصواريخ احتفالا بعيد الفطر المبارك، وذلك دون إصابات بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق هائل داخل حظيرة ماشية، ملك "إكرام.ع" بقرية القوادير التابعة لمركز ديرمواس في جنوب المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تم إخماد الحريق والسيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة، دون إصابات بشرية، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن سبب نشوب الحريق قيام بعض الأطفال بإلقاء ألعاب نارية وصواريخ احتفالا بعيد الفطر المبارك، وقد انتقل فريق من الوحدة المحلية لقرية بني حرام لحصر التلفيات المادية، وإتخاذ اللازم.