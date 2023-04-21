الرئيس الكولومبى يؤكد رفضه توريد الأسلحة إلى أوكرانيا

وكالات

أكد الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، رفضه تزويد أوكرانيا بأسلحة ومروحيات استوردتها بلاده من روسيا في وقت سابق.

وقال بيترو لوكالة "تاس" الروسية في أعقاب مباحثاته مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، إن موقف الحكومة الحالية يتمثل في أن الأسلحة لن تستخدم في الحرب. ولن يتم توريدها إلى أوكرانيا، ولن يتم توريدها إلى روسيا.

وأضاف أن الحديث يدور قبل كل شيء عن المروحيات الروسية التي اشترتها كولومبيا في وقت سابق. وأكد أن هذه الأسلحة المتوفرة لدى كولومبيا لن ترسل إلى الحرب في أوكرانيا.

وكان رئيس كولومبيا قد أعلن في يناير الماضى أن الرئيس الأمريكي تحدث معه عن إمكانية تسليم أسلحة روسية وسوفيتية الصنع لدى كولومبيا، لأوكرانيا وأنه رفض المقترح الأمريكي.