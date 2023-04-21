الداخلية تضبط 48 ألف قطعة ألعاب نارية بالعيد

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – المنيا – البحيرة) حملة امنية استهدفت عدد من حائزى الألعاب النارية بقصد ترويجها والاتجار بها ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (مالك مكتبة - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) ، وبحوزته (69 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة) وضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) وبحوزتهم (أكثر من نصف مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة).
ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص وسيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) وبحوزتهم (48500 قطعة ألعاب نارية متنوعة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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