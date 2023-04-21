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الداخلية تضبط 48 ألف قطعة ألعاب نارية بالعيد

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:35 م
الداخلية تضبط 48 ألف قطعة ألعاب نارية بالعيد العاب ناريه، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات أمن (أسيوط – المنيا – البحيرة) حملة امنية استهدفت عدد من حائزى الألعاب النارية بقصد ترويجها والاتجار بها ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (مالك مكتبة - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط) ، وبحوزته (69 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة) وضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) وبحوزتهم (أكثر من نصف مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة).
 
ونجحت الجهود في ضبط (3 أشخاص وسيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) وبحوزتهم (48500 قطعة ألعاب نارية متنوعة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح مالية.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

العاب نارية

عقوبة حيازة العاب نارية

اخبار الحوادث

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