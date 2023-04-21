اليوم السابع
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الداخلية تسلم هدايا الرئيس السيسي لأسر الشهداء فى عيد الفطر.. فيديو

الجمعة، 21 أبريل 2023 10:44 ص
الداخلية تسلم هدايا الرئيس السيسي لأسر الشهداء فى عيد الفطر.. فيديو الداخلية توزع الهدايا
كتب محمود عبد الراضي

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تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، قامت الوزارة بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هداية الرئيس عليهم الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً فى نفوسهم.
 
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ومن جانبهم، أعربت أسر الشهداء عن تقديرهم وإعتزازهم بتلك المبادرة التى تؤكد حرص رئيس الجمهورية على تكريم أبنائهم شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم لتحقيق أمن واستقرار الوطن.
 
 
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