البرلمان اليابانى يعزز الإجراءات الأمنية بعد تلقيه تهديدات بقتل رئيس الوزراء

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أعلن البرلمان اليابانى، اليوم الجمعة، تعزيز الإجراءات الأمنية عقب تلقيه تهديدات إلكترونية ضد رئيس الوزراء "فوميو كيشيدا" ونواب البرلمان.

وذكر مجلس النواب اليابانى - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - بأنه تلقى رسالة بريد إلكترونى مجهولة تهدد بقتل رئيس الوزراء قريبا، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ الحكومة بهذا التهديد.

وأشارت القناة إلى أن هذه الرسالة وصلت عقب يوم واحد من تلقى مجلسى النواب والشيوخ رسائل بريد إلكترونى من شخص يدعى أنه عضو فى جماعة دينية حيث زعم أنه زرع متفجرات وأجهزة متطورة لتوليد غاز السارين فى المبانى التى تضم مكاتب النواب.