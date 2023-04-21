الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك فى ساحات المنيا والمنوفية.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار - المنوفية - محمود شاكر

أدى الآلاف من المصلين صلاة عيد الفطر المبارك فى الساحات العامة والمساجد المنتشرة فى مختلف المراكز والقرى، وخميت البهجة والسعادة على الجميع، حيث اصطحب الأباء الأبناء، الذين حرصوا على ارتداء الجلباب الأبيض خلال صلاة العيد، وبعد انتهاء الصلاة، قدم الجميع التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا أنه تقرر أداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مساجد الجمعة فى المحافظة والبالغ عددها حوالى 3000 مسجد بالإضافة إلى 75 ساحة من الساحات العامة فى الخلاء يتم التوافق عليها مع الجهات المختصة والوحدات المحلية.

وقالت المديرية إن المناطق البعيدة عن المساجد التى تقام بها الجمعة أو المساجد الصغيرة ويتوفر بها ساحة فضاء يتم التوافق مع الوحدات المحلية المختصة والجهات المعنية لإقامة صلاة العيد بها مع تكليف خطيب احتياطى.

وقال الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا إن خطبة العيد موضوعها "العيدُ.. فرحةٌ" وأعمال يوم العيد وآدابُه، حيث إن يوم العيد هو يوم الفرحةِ فكل العبادات التى فعلناها طوال شهر رمضان المبارك طريق إلى الفرحة لأن الفرحةَ تكون بالطاعة والعبادة وقد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الفرحة بقوله "للصائم فرحتانِ يفرحهما، إِذا أَفطر فرح بفطره، وإِذا لقى ربه فرح بصومه.