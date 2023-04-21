صلاة عيد الفطر المبارك فى 135 ساحة ببنى سويف.. اعرف أماكنها

بنى سويف هانى فتحى

يؤدى أهالى محافظة بنى سويف شعائر صلاة العيد فى 135 ساحة من الساحات الملحقة بالمساجد الكبرى والمدارس ومراكز الشباب والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة السبع والتى أعلن عن تخصيصها الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بواقع 31 ساحة بمركز ومدينة بنى سويف " 8 بندر 23 مركز" ، و12 ساحة بمركز ومدينة الواسطى، و18 ساحة بمركز ومدينة الفشن، و15 بمركز ومدينة سمسطا، و22 فى مركز ومدينة ببا، و23 فى مركز ومدينة اهناسيا، و14 بمركز ومدينة ناصر.

حيث تم تحديد الساحات فى بندر بنى سويف وهى " ساحة مسجد عمر بن عبد العزيز، أستاد التربية و التعليم بحى مقبل، مجمع الجزيرة، وصفية الطحاوى بالحمرايا، السلام خلف الشبان ، التسامح بحى الحميات، عمر بن الخطاب بالمدينة السكنية، الخلفاء الراشدين خلف الاستاد. "

وفى مركز بنى سويف (مركز شباب أهوة ، مركز شباب باروط، مركز شباب الوقف ، مركز شباب منشآن عاصم ، مركز شباب الكوم الاحمر ، مركز شباب بني هارون، مركز شباب الزرابي، مركز شباب الدوية، مركز شباب تزمنت الشرقية، مركز شباب تزمنت الغربية، ساحة الرحمن بمعارك ، الغربي بالحلابية ، مركز شباب بليفيا، مركز شباب بني بخيت ، مركز شباب الدوالطة, مركز شباب إبشنا ، مركز شباب بني موسى، مركز شباب باها ، الحاج سيد باها ، جمعية الحاجر الزراعية ، مركز شباب السعادنة، مركز شباب أبو سليم ، مركز شباب شريف باشا.)

وفي الواسطى ساحات( الساحة الشعبية، مركز شباب أطواب، الجمعيةا لزراعية بإفوة، المعهد الديني بكوم أبوراضي ، مركز شباب قمن ، المدرسة الإعدادية بالحومة، الجمعية الزراعية بعطف إفوة ، مركز شباب إفوة، مركز شباب ميدوم، المعهد الديني باطواب ، مركز شباب بني سليمان الميمون، جمعية قمن الزراعية ، وفي مركز ومدينة الفشن ( الساحة الشعبية بالبندر ، البحر الأعظم ، بجوار مسجد الكبير المتعال،ساحة الشقر ، مركز شباب دلهانس ، مدرسة الشهيد حسن أبوغنيمة بشنرا، الرحمة القبلي ببني منين، النادي الرياضي بالفنت الشرقية ، العزيز بالله بالفنت الشرقية ، مركز شباب تلت، عزبة محمد صالح بطلا، بجوار مسجد الرحمة بصفط الخرسا ، مركز شباب أبسوج ، النادي الرياضي ببني صالح ، النادي الرياضي باقفهص ، الجمعية الزراعية بنزلة اقفهص ، التقوى صفط النور ، جمال شاكر بطلا )

وفي مركز ومدينة سمسطا( مركز شباب البندر، مركز شباب الشنطور، مركز شباب دشطوط ، مسجد الإخلاص بدشاشة، مركز الشباب ببدهل ، النادي الرياضي العساكرة ، المعهد الديني بمنشاة أبو مليح ، مدرسة الشهيد عمر بمازورا، المدرسة الابتدائية بنزلة الديب، بجوار مسجد الحق بالصعايدة ، عزبة إسلام، مدرسة معجون الابتدائية ، المدرسة الابتدائية بقرية الشماشرجي، مسجد أبو بكر الصديق بقفطان الغربية ، مسجد الرحمة القبلي بعزبة عرفان.

وفى مركز ومدينة ببا(مركزشباب ببا، مركز شباب جبل النور، مركز شباب سدس، المعهد الديني بصفط راشين، مركز شباب صفط، مركز شباب أبو شربان ، ساحة بني مؤمنة، ساحة الرحمن بفزارة ، مركز شباب طنسا، مركز شباب بني ماضي ، مركز شباب طحا البيشة ، مركز شباب غياضة الغربية ، مركز شباب غياضة الشرقية ، مركز شباب بني قاسم، ساحة الضباعنة، ساحة كفر منصور، مركز شباب قمبش ، ساحة بني أحمد، ساحة طوة، مركز شباب منيل موسي، البكرية القبلية، ساحة المدرسة بطرشوب.)

وفى مركز ومدينة أهناسيا ( بجوار مسجد عمر بن الخطاب بالبندر ، بجوار مسجد الرحمن بالعواونة، بجوار نقطة شرطة البديني ، المدرسة الابتدائية بمنشأة الأمراء ، بجوار مسحد الرحمن منشأة الأمراء ، بجوار جمعية منهرو الزراعية، مركز شباب كوم الرمل، معهد منيل هانئ الديني ، مركز شباب قاي، بجوار مسجد السلام بسدمنت، بجوار مسجد التقوى بسدمنت ، معهد ميانة الديني، مركز شباب ميانة، بجوار مسجد الرحمة عزبة الوكيل قلها ، مركز شباب النويرة، جمعية النويرة الزراعية ، مركز شباب بني هاني ، الجمعية الزراعية بمنشأة الحاج، بجوار مسجد الخطيب بمنهره، سوق الثلاثاء بقرية ننا، بجوار مركز شباب كفر أبو شهبة ،جمعية براوة الزراعية ، مركز شباب قلها .

وفى مركز ناصر ( الساحة الشعبية بالبندر، مركز شباب الشناوية، مركز شباب دلاص، مركز شباب الرياض، مركز شباب بنى عدى، مركز شباب الحمام، مركز شبا طحا بوش )