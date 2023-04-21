احذر العدوى فى خروجات العيد المزدحمة.. علاجات منزلية لالتهابات العين

كتب – حسام الشقويرى

التهابات العين مزعجة ومؤلمة وخاصة في فصل الصيف وبسبب تواجد أعداد كبيرة من الأشخاص في نفس الأماكن في خروجات العيد، كشفت دراسة حديثة لمركز مايو كلينك الأمريكى أن الزحام يسبب التهابا للعين، وإذا تركت دون علاج لفترة طويلة فقد تؤدى إلى مشاكل أكثر خطورة، وذلك بسبب أن عدوى العين بشكل عام تنتقل فى الأماكن المزدحمة وتكون عرضة للفيروسات والبكتيريا والفطريات التى تصيب أى جزء من العين أو الأنسجة المجاورة، وفقا لما نشره موقع netmeds.

وهناك العديد من العلاجات المنزلية الفعالة فى علاج التهابات العين والتى قد تساعدك فى تخفيف الأعراض، وقد تكون هذه العلاجات الطبيعية ذات أهمية هادئة لعلاج التهابات العين مثل:

1 - الماء المالح

المياه المالحة من العلاجات الطبيعية التى تم اختبارها لعلاج التهابات العين، وتسهل إزالة القيح أو الأوساخ أو التصريف، فهى تعمل مثل قطرات الدمع التى تعد طريقة طبيعية لتنظيف العين، علاوة على ذلك فإن الخاصية المضادة للميكروبات فى المياه المالحة مفيدة فى علاج التهابات العين.

2 - أكياس الشاى الأخضر

الخصائص القوية المضادة للالتهابات والمهدئة فى أكياس الشاى الأخضر فعالة في تهدئة الالتهاب وتقليل تورم العينين، وللحصول على أفضل النتائج، ضعي أكياس الشاي المبردة على عينيك مما يسهل عليك التغلب على التوتر والاسترخاء.

3 - الزيوت الأساسية

للزيوت الأساسية مثل زيت النعناع وشجرة الشاى وإكليل الجبل خصائص محتملة مضادة للميكروبات تحارب الكائنات الحية الدقيقة التى تسبب التهابات العين.

4 - ضغط دافئ

يساعد الضغط الدافئ على تهدئة العين المصابة والمتهيجة والمؤلمة، وكشفت الدراسات أيضًا أن الضغط الدافئ علاج منزلى مثبت لعلاج حالات مثل التهاب الجفن ويخفف جفاف العين.

5 - ضغط بارد

تعمل الكمادات الباردة بشكل جيد فى تقليل الالتهاب والتورم فى حالة التهابات وإصابات العين، ويمكن للكمادات الباردة أن تخفف الانزعاج المرتبط ببعض مشاكل العين.

6 - عسل

العسل هو علاج تم اختباره على مدار الوقت لعلاج التهابات العين مثل التهاب الجفن والتهاب القرنية والتهاب القرنية والملتحمة، وقد تساعد صفات العسل القوية المضادة للالتهابات والميكروبات في تخفيف التهابات العين.

7 - زيت الخروع

يعود الفضل فى جودة حمض الريسينوليك في زيت الخروع لامتلاكه خصائص مضادة للالتهابات، والتى من المعروف أنها تقلل من تورم العينين، علاوة على ذلك يساعد الزيت على ترطيب العين ما قد يساعد فى تخفيف أى تهيج.