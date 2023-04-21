إعداد 18 ساحة بمحافظة كفر الشيخ لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

كفر الشيخ- محمد سليمان

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأوقاف لإستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بعدد 16 ساحة مركز شباب ونادى وهم "شنو، روينة، الاستاد الرياضي ببيلا، المنشأة الكبري، كفر المرازقه، الخادمية، الاستاد بالنادي الرياضي بالحامول، ساحة الملعب الثلاثي مركز شباب سنهور المدينة، ساحة مركز شباب الروضة، مركز شباب إبشان، مركز شباب الحمراوي، مركز شباب بلطيم، مركز شباب أبوطبل، مركز شباب دفرية، القرضا، محلة موسي، نادى سخا " ضمن الساحات المتاحة لصلاة العيد بالمدن و القرى التى تم اختيارها وتجهيزها لإستقبال المواطنين مع اتباع الضوابط المقررة من وزارة الأوقاف في هذا الشأن، للتيسير على المواطنين تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف .

وأكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على التنسيق بين مديرية الشباب والرياضة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب، لتهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين لأداء شعائر صلاة العيد، مضيفاً أن مراكز الشباب تستعد غداً لتفعيل مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر مبادرة وزارة الشباب وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفرالشيخ، وإتمام كافة التجهيزات لإستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها، مؤكداً حرص الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية .