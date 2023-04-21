اليوم السابع
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إعادة الحركة المرورية بطريق شبرا بنها الحر بعد حادث تصادم وإصابة 10 أشخاص

الجمعة، 21 أبريل 2023 01:27 م
إعادة الحركة المرورية بطريق شبرا بنها الحر بعد حادث تصادم وإصابة 10 أشخاص اعادة فتح الطريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية بطريق شبرا بنها الحر، بعد رفع أثار حادث انقلاب سيارة ملاكى، واصطدام سيارة ملاكى بأخرى إسعاف، بنطاق مركز شرطة بنها، وإصابة 10 اشخاص جرى نقلهم للمستشفى.

وكان شهد طريق بنها شبرا الحر بمحافظة القليوبية، حادثى تصادم، أسفرا عن إصابة 10 أشخاص بينهم 6 أفراد من أسرة واحدة، وكذلك 4 من طاقم سيارة إسعاف، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى ومستشفى التأمين الصحى، وتصرح لهم بالخروج عقب تلقى العلاج اللازم، وحجز مصاب فقط من بين طاقم سيارة الإسعاف، وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية، من إعادة الحركة المرورية على الطريق لمنع تعطل المسافرين على الطريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورو بلاغ بوقوع حادثى تصادم بطريق شبرا بنها الحر، وأسفرا عن إصابة 10 أشخاص بينهم 6 أفراد من أسرة واحدة، وكذلك 4 من طاقم سيارة إسعاف.

على الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الإدارة العامة لمرور القليوبية لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص تبين أن الحادث الأول عبارة عن انقلاب سيارة ملاكى بطريق شبرا بنها الحر بعد البوابات عند نزلة بنها، وأسفر عن إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة، وجرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحى ببنها.

كما أن الحادث الثاني عبارة عن اصطدام سيارة ملاكى بسيارة إسعاف بطريق شبرا بنها الحر، قبل نزلة بنها اتجاه بنها، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص من طاقم سيارة الإسعاف، وجرى نقلهم لمستشفى التأمين الصحى ببنها، وجرى تحويل مصاب واحد لمستشفى بنها الجامعى.


اخبار القليوبية

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