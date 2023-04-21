ألعاب ترفيهية وتنورة ورسم على الوجوه.. احتفالات العيد داخل مراكز شباب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف تنفيذ مبادرة وزارة الشباب والرياضة « العيد أحلى بمراكز الشباب » والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.

أطلقت فعاليات المبادرة بمركز شباب صلاح سالم التابع لإدارة وسط أول أيام عيد الفطر المبارك بتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صــلاح مدير إدارة الشباب، وهانى ناجى مدير إدارة شباب وسط بنى سويف وتنفيذ المدير التنفيذى للمركز احمد فتحى.

تتضمن فاعليات المبادرة إدخال البهجة والسعادة على القاطنين المحيطين بمركز الشباب من خلال الرسم على الوجوه وكذلك رقصات التنورة وبعد الالعاب الترفيهية.