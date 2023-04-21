اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ألعاب ترفيهية وتنورة ورسم على الوجوه.. احتفالات العيد داخل مراكز شباب بنى سويف

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:19 ص
ألعاب ترفيهية وتنورة ورسم على الوجوه.. احتفالات العيد داخل مراكز شباب بنى سويف احتفالات عيد الفطر داخل مراكز شباب بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

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شهدت مراكز الشباب بمحافظة بنى سويف تنفيذ مبادرة وزارة الشباب والرياضة «العيد أحلى بمراكز الشباب» والتى يتم تنفيذها من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات.
 
أطلقت فعاليات المبادرة بمركز شباب صلاح سالم التابع لإدارة وسط أول أيام عيد الفطر المبارك بتوجيهات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ومصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ورحاب صــلاح مدير إدارة الشباب، وهانى ناجى مدير إدارة شباب وسط بنى سويف وتنفيذ المدير التنفيذى للمركز احمد فتحى.
 
تتضمن فاعليات المبادرة إدخال البهجة والسعادة على القاطنين المحيطين بمركز الشباب من خلال الرسم على الوجوه وكذلك رقصات التنورة وبعد الالعاب الترفيهية.
 
FB_IMG_1682056416914
FB_IMG_1682056416914

احتفالات مركز شباب صلاح سالم
احتفالات مركز شباب صلاح سالم

ادخال البهجة على الاطفال
ادخال البهجة على الاطفال

الشباب والرياضة تحتفل بعيد الفطر
الشباب والرياضة تحتفل بعيد الفطر

جانب من الإحتفال
جانب من الإحتفال

رقص التنورة داخل مراكز الشباب
رقص التنورة داخل مراكز الشباب

سعادة الاطفال
سعادة الاطفال

 


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