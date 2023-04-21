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الشباب والرياضة تبدأ فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب محافظة الوادى الجديد

الجمعة، 21 أبريل 2023 08:04 ص
الشباب والرياضة تبدأ فعاليات مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب محافظة الوادى الجديد جانب من المبادرة
الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

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تستعد مراكز شباب الوادي الجديد، لإطلاق مبادرة «العيد أحلى بمراكز شباب مصر» وذلك بفتح أبوابها طوال أيام عيد الفطر المبارك لإستقبال الجمهور من الأطفال والشباب وأسرهم على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تنفيذاً لمبادرة وزارة الشباب، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادى الجديد، وتوجيهات ومتابعة واشراف عام من بهاء الدين شوقي مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة لتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب بجميع مراكز الشباب بالمحافظة.
 
وشدد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بمحافظة كفرالشيخ، وإتمام كافة التجهيزات لإستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الفطر المبارك، وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين عليها.
 
وأكد شوقي على حرص الوزارة على تفعيل دور مراكز الشباب كمراكز خدمة مجتمعية وإتاحة الفرصة أمام جميع الفئات العمرية لقضاء يوم ترفيهى والاستمتاع ببرامج فنية و رياضية تنظمها مراكز الشباب لرسم البسمة على وجوه الأطفال فى كافة القرى والمدن، حيث تقدم البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية للجمهور بمراكز شباب الوادي الجديد طوال أيام عيد الفطر المبارك، كما سيتم توزيع العاب وهدايا للاطفال داخل مراكز الشباب.
 
 
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