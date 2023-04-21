أداء الآلاف صلاة العيد بالساحات والمساجد بحضور محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أدى اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الاستاد، بحضور رئيس جهاز الأمن الوطني بكفر الشيخ، ورئيس فرع جهاز المخابرات العامة بكفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، ومدير أمن كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والشيخ محمد يونس وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا يونس ،وكيل مديرية الأوقاف وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وعقب أداء صلاة العيد صافح محافظ كفر الشيخ، المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك، داعيا الله ان يتقبل صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم ، ويديم الله على مصر الأمن والأمان ، في ظل قيادة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية

وتضمنت خطبة صلاة عيد الفطر موسم الفرح بنعمة الله تعالى بإتمام الصيام، تحت عنوان: "حق الرحم"، والذي أداها الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، مؤكداً أن العيد يفرح المسلمون فيه بصيامهم وقيامهم واجتهادهم وانفاقهم في وجوه الخير طوال أيام الشهر الكريم، قل بفضل الله كما بينت أنه يستحب في العيد الحرص على صلة الأرحام، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بالتآزر والتآلف، والعملِ على إغناء الفقراء عن السؤال في هذا اليوم، وفي العيد يظهر الأثر الكبير للتكافل الاجتماعي في الحفاظ على قوة المجتمع وسلامته من الأحقاد والضغائن والتحاسد.

وأضاف الشيخ محمد يونس، العيد فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية بصلة الرحم، لقوله تعالى" يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ، واحِدَةٍ، وخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا ونِسَاءً واتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا" [النساء:1]،ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت، ومن كان بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره"، مؤكداً أن شكر العبد لربه يقتضي بعد رمضان المداومة والمواظبة على الطاعات والعبادات، وما أجمل أن تبع شهر رمضان بصيام 6 أيام من شوال، تحقيقا لسنة نبيه وقوله صلى الله عليه وسلم "من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر"». وفي رواية: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر".

فيما أعلن الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، التزام كافة المساجد بخطبة العيد الموحدة، مشيرا إلى أن المديرية قامت خلال غرفة العمليات التى تم تكوينها من أول شهر رمضان وحتى أول أيام عيد الفطر المبارك، بالانتهاء من تجهيز المساجد التي يؤدي أهالي كفر الشيخ صلاة الجمعة، إضافة 49 ساحة على مستوى المحافظة التي تم أداء صلاة عيد الفطر بها، وجرى تخصيص إمام وعمال لكل مسجد، وذلك للوقوف على ضبط وتنظيم دخول وخروج المصلين بكل مسجد.

وأوضح يونس، وأنه سبق التأكيد على أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا، السماح بفتح مصليات السيدات في المساجد التي تفتح بها في صلاة الجمعة أو صلاة القيام، وأيضا السماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.