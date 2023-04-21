أخبار مصر.. الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها مشاركة الرئيس السيسي، أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسي يؤدى صلاة عيد الفطر فى مسجد المشير طنطاوى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الفطر، صباح اليوم الجمعة، فى مسجد المشير طنطاوي.

الرئيس السيسي يشارك أسر الشهداء والمصابين الاحتفال بعيد الفطر المبارك

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسر شهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

الرئيس السيسي يوزع الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة وزع الرئيس عبد الفتاح السيسى، الهدايا على أبناء شهداء الجيش والشرطة، وذلك خلال احتفالية عيد الفطر المبارك.

المالية: 45 مليار جنيه لشراء القمح من المزارعين بعد زيادة الإردب لـ1500 جنيه كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تخصيص 45 مليار جنيه ل شراء القمح المحلي من المزارعين في موسم هذا العام، اعتبارًا من أول أبريل الحالي، إلى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة أكثر من 19 مليار جنيه عن العام الماضي، تكلفة إضافية لزيادة سعر الأردب بنسبة 74%، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم المزارعين وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية؛ على نحو يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وإرساء دعائم الأمن الغذائي، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، خاصة في ظل ما يعانيه العالم من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، أدى إلى زيادة غير مسبوقة في أسعار الغذاء، وغيرها من السلع والخدمات.

الداخلية تسلم هدايا الرئيس السيسي لأسر الشهداء فى عيد الفطر.. فيديو تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع أسر شهداء الشرطة تقديراً وعرفاناً بما قدمه ذويهم من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن، قامت الوزارة بتنظيم زيارات لأسر الشهداء لمشاركتهم الإحتفال بعيد الفطر المبارك وتوزيع هداية الرئيس عليهم الأمر الذى لاقى مردوداً إيجابياً ومعنوياً فى نفوسهم. مديرو الأمن يقودون جولات ميدانية للتأكيد على خطط تأمين احتفالات العيد قاد مديرو الأمن بالقاهرة والمحافظات جولات ميدانية بالشوارع على الخدمات الأمنية خلال العيد، للتأكيد على ضرورة التحلى باليقظة التامة، والالتزام بآداء الواجبات والمهام الموكلة إليهم بمنتهى الدقة، وحُسن معاملة المواطنين خلال تنفيذ محاور الخطة.

وزير التنمية المحلية يجرى اتصالات بالمحافظين لمتابعة أول أيام عيد الفطر

أجرى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدداً من الاتصالات الهاتفية مع المحافظين، صباح اليوم، لمتابعة تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر المبارك والتأكيد على اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لاستقبال العيد فى مختلف القطاعات الخدمية والحيوية للتيسير على جميع المواطنين بالمحافظات للاستماع بأجازة العيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. القوى العاملة تعلن عن 1415 فرصة عمل فى 8 محافظات.. صور أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم، الجمعة، عن تلقيها طلبات من 55 شركة قطاع خاص في 8 محافظات لشغل 1415 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي،وذلك للتقديم عليها خلال شهر أبريل ومايو 2023 .

هلال عيد الفطر يزين سماء مصر والوطن العربى اليوم ويشاهد بسهولة.. تفاصيل

يرصد بسماء مصر و الوطن العربي هلال القمر الصغير ل شهر شوال بعد غروب الشمس اليوم الجمعة 01 شوال 1444 الموافق 21 أبريل 2023، والانتقال نحو بداية الليل بآلافق الغربي وسيكون في حالة اقتران بكوكب عطارد.

الأرصاد: طقس أول أيام العيد مائل للحرارة نهارًا والعظمى بالقاهرة 26 درجة