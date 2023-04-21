آلاف المصلين يؤدون صلاة عيد الفطر بالقنطرة غرب بالإسماعيلية.. صور

أدى آلاف المصلين من أبناء مركز ومدينة القنطرة غرب صلاة عيد الفطر المبارك بساحة مركز شباب القنطرة غرب فى الإسماعيلية.

وشهدت ساحة مركز شباب القنطرة غرب توافد الآلاف لأداة صلاة عيد الفطر المبارك من جميع أهالى ومواطنى القنطرة غرب بالإسماعيلية، وأمّ المصلين فى صلاة العيد الشيخ عامر عبد العال إمام وخطيب المسجد الكبير بالقنطرة غرب.

وقال الشيخ سعيد سليمان إمام وخطيب مسجد السلام بالقنطرة خلال خطبة العيد التى ألقاها على المصلين بساحة مركز الشباب: "إن الحمد لله لقد جعل الله لنا هذا اليوم من أفضل ايام الله وهو يوم العيد ولا بد أن نغتنم هذا اليوم ويجب أن تتواصل الأعمال الطيبة وأعمال الخير إلى مابعد رمضان وإن نحمد الله على نعمة الإسلام، وعلينا أن نصوم الـ6 من شوال عقب عيد الفطر المبارك".

وأضاف الشيخ سعيد سليمان فى خطبته: "للصائم فرحتتن فرحة يوم فطرة وفرحة يوم لقاء الله عز وجل، ولا بد أن نشكر الله عزوجل فى هذا اليوم لأن الله سبحانه وتعالى وفقنا لطاعته، وأن الله جل وعلا جعلنا من عباده الصالحين المطيعين ولم يجعلنا من عباده العاصين وان هذا اليوم يوم التواصل مع الله عز وجل ويوم الطاعات ، ومن أفضل الطاعات صلة الأرحام فلابد أن نصل ارحامنا فى يوم العيد ولابد أن نصفح عن الناس ونتسامح مع الناس وبر الوالدين ولابد ان نصلح بين الناس انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بين اخواتكم . كما تحدث الشيخ سعيد سليمان فى خطبة العيد عن الخصام وأنه لابد أن يقوم كل متخاصم بصلح من زعل منه لأننا فى افضل ايام الله ولابد ان نتصدق على الفقراء لاننا مسلمين".

وشهدت صلاة العيد تواجدا أمنيا مكثفا بحضور مساعد مدير أمن الإسماعيلية ومأمور مركز شرطة القنطرة غرب. كما شهدت صلاة العيد انتشار عدد كبير من متطوعين المبادرة الرئاسية حياة كريمة حيث قام المتطوعون بتوزيع الحلوى والهدايا على الأطفال والمصلين داخل ساحة مركز شباب القنطرة غرب.

وحضر صلاة العيد العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بمركز ومدينة القنطرة غرب وفضيلة الشيخ على جودة مدير ادارة الإرشاد الدينى بادارة اوقاف القنطرة غرب.