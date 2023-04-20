7 نصائح للحفاظ على السيارة خلال السفر والعطلات بالصيف

كتبت- أمانى سمير

يجهز الكثير منا أنفسهم للسفر خاصة مع وجود الأجازات في فصل الصيف تحديدا اجازات الاعياد ، ويقدم اليوم السابع مجموعة من النصائح للحفاظ علي سلامة السيارة اثناء السفر وترتفع درجات الحرارة :

أولاً : يجب تجنب تقلب درجة الحرارة بداخل السيارة و يجب أن نحرص على إيقاف السيارة فى مكان بعيداً عن الشمس وإن لم تجد أستخدم مظلات للزجاج النوافذ وهى أنواع متعددة

مثل :

VISIBLE LIGHT REFLECTED: تعني نسبة عكس الضوء من الجهة الخارجية للزجاج وكلما زادت النسبة اصبح الزجاج يشبه المرآة.

INREA-RED :I: تعني نسبة عزل الاشعة فوق الحمراء وهو مهم في اداء العازل الحراري.

VISIBLE LIGHT TRANSMITTED: تعني نسبة الضوء التي يسمح الزجاج بمرورها إلى داخل المقصورة مثلا FX20% يعني ان نسبة الضوء الداخل 20% والتعتيم 80%.

UV REJECTION: تعني نسبة عزل الأشعة فوق البنفسجية.

ثانياً :يجب أن تقوم بغسيل السيارة بماء بارد ومنظف مستخدماً قماش ناعم وابدأ بالأجزاء العلوية أولا وبشكل متكرر ،قم بتشغيل تكييف سيارتك ،كما يجب أن تتأكد قبل قيادة السيارة من وجود مياه بمحرك السيارة الذي يحافظ بدوره على بقاء درجة حرارة المحرك معتدلة.

ثالثاً :يجب ضبط درجة الحرارة دا خل السيارة من خلال التكييف لتسهيل قيادة السيارة خاصة خلال فترة زيادة درجة الحرارة داخل المقصورة .

رابعاً :أحرص على ركن السيارة بعيداً عن الأماكن التي يكون بها شمس دائمة للحفاظ علي طلاء السيارة الخارجي والتابلوه الداخلي .

خامساً :أحرص بقدر الإمكان الإبتعاد عن بالأماكن المزدحمة المشمسة والافضل وضع السيارة في جراحات خاصة .

سادساً :يجب أن يتم وضع طبقات حماية للسيارة لتقليل مخاطر تغيير اللون من درجات الحرارة الزائدة بفصل الصيف .

سابعاً : يجب غسل السيارة في اوقات صباحية بعيدا عن فترة الظهيرة والشمس الحارقة ويفضل وضع مساحيق مخصصة لتنظيف السيارة حتي لا تتفاعل مع الشمس وتضر بلون السيارة الاساسي .