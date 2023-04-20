ياليلة العيد.. مساجد الجمعة و75 ساحة تستقبل المصلين فى عيد الفطر بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، أنه تقرر أداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مساجد الجمعة في المحافظة والبالغ عددها حوالي 3000 مسجد بالإضافة إلى 75 ساحة من الساحات العامة في الخلاء يتم التوافق عليها مع الجهات المختصة والوحدات المحلية.

وقالت المديرية، أن المناطق البعيدة عن المساجد التي تقام بها الجمعة أو المساجد الصغيرة ويتوفر بها ساحة فضاء يتم التوافق مع الوحدات المحلية المختصة والجهات المعنية لإقامة صلاة العيد بها مع تكليف خطيب احتياطي.

وقال الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الاوقاف بالمنيا أن خطبة العيد موضوعها " العيدُ.. فرحةٌ" وأعمال يوم العيد وآدابُه حيث إن يوم العيد هو يوم الفرحةِ فكل العبادات التي فعلناها طوال شهر رمضان المبارك طريق إلى الفرحة لأن الفرحةَ تكون بالطاعة والعبادة وقد صور رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الفرحة بقوله "للصائم فرحتانِ يفرحهما، إِذا أَفطر فرح بفطره، وإِذا لقي ربه فرح بصومه.