اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 10:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ياليلة العيد.. مساجد الجمعة و75 ساحة تستقبل المصلين فى عيد الفطر بالمنيا

الخميس، 20 أبريل 2023 08:51 م
ياليلة العيد.. مساجد الجمعة و75 ساحة تستقبل المصلين فى عيد الفطر بالمنيا صلاة العيد - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت مديرية الأوقاف بالمنيا، أنه تقرر أداء صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مساجد الجمعة في المحافظة والبالغ عددها حوالي 3000 مسجد بالإضافة إلى 75 ساحة من الساحات العامة في الخلاء يتم التوافق عليها مع الجهات المختصة والوحدات المحلية.
 
وقالت المديرية، أن المناطق البعيدة عن المساجد التي تقام بها الجمعة أو المساجد الصغيرة ويتوفر بها ساحة فضاء يتم التوافق مع الوحدات المحلية المختصة والجهات المعنية لإقامة صلاة العيد بها مع تكليف خطيب احتياطي. 
 
وقال الدكتور حسانين عبد الحكيم وكيل وزارة الاوقاف بالمنيا أن  خطبة العيد موضوعها " العيدُ.. فرحةٌ" وأعمال يوم العيد وآدابُه حيث إن يوم العيد هو يوم الفرحةِ فكل العبادات التي فعلناها طوال شهر رمضان المبارك طريق إلى الفرحة لأن الفرحةَ تكون بالطاعة والعبادة وقد صور رسول الله صلي الله عليه وسلم هذه الفرحة بقوله "للصائم فرحتانِ يفرحهما، إِذا أَفطر فرح بفطره، وإِذا لقي ربه فرح بصومه.

ياليلة العيد

ياليله العيد

تكبيرات العيد

صلاة العيد يوم الجمعة

صلاة العيد

صلاه العيد

تكبيرات صلاة العيد

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

أوقاف الوادى الجديد: تجهيز 9 ساحات و556 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك بالمحافظة

الخميس، 20 أبريل 2023 08:00 م

مؤسسة "حياة كريمة" تشارك المواطنين فرحتهم فى صلاة عيد الفطر بالفيوم

الخميس، 20 أبريل 2023 07:41 م

القاهرة 5:47 .. مواعيد صلاة عيد الفطر فى مدن ومحافظات الجمهورية

الخميس، 20 أبريل 2023 04:00 م

محافظ الجيزة يعلن جاهزية الساحات والمساجد لصلاة عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 01:09 م

تجهيز 129 مركز شباب بالشرقية لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الخميس، 20 أبريل 2023 12:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة