صحة بنى سويف تحرر 55 محضراً فى حملات على المنشآت الغذائية بـ 5 مراكز

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف ، اليوم ، تحرير 55 محضراً فى 5 مراكز بالمحافظة فى حملات صحية على المنشآت الغذائية لمتابعة أماكن بيع وعرض كحك العيد وأماكن بيع الرنجة والأسماك للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمى.

وأكد محمد يوسف، المرور على 6 منشأت غذائية بمركز الواسطى حيث تم سحب 6 عينات أغذية للفحص المعملى، وتم تحرير 3 محاضر جنحة صحية موزعين منهم محضر للقرار 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، ومحضرين للقرار 97 لسنه 1967 لعدم حمل شهادات صحية سارية المفعول، وتم إعدام منتجات لحوم تالفة بوزن 15 كيلو.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببنى سويف فى بيان له أنه تم المرور على 22 منشأة غذائية ببندر الفشن، وتم سحب 14 عينة أغذية للفحص المعملي، وتحرير 19 محضر جنحة صحية، بينهم 9 محاضر للقرار 96 لسنة 1967 لعدم استيفاء اشتراطات النظافة الصحية، و10 محاضر للقرار 97 لسنة 1967 لعدم حمل شهادات صحية سارية المفعول، وإعدام رنجة فاسدة وفسيخ فاسد غير محتفظ بخواصة الطبيعية بوزن 62 كيلوجرام، ومخاطبة الوحدة المحلية بشأن إدارة منشأة بدون ترخيص مخالفا للقانون 154 لسنة 2019.

وأشار الدكتور محمد يوسف إلى المرور على 7 منشآت ببندر ببا، وتم تحرير 12 محضر جنحة صحية بينهم محضر جنحة صحية للمخالفة للقرار الوزارى 96 لسنة 67، و6 محاضر جنح صحية للمخالفه للقرار الوزاري 97 لسنة 67، ومحضر جنحة صحية لمخالفة القرار الوزارى 707 لسنة 1968، و4 محاضر جنح صحية للمخالفة لمواد القانون 685 لسنه 1954 وإعدام 17 كيلو جرام تقريباً أغذية تالفة.

أيضا تم المرور على 6 منشآت غذائية ببندر أهناسيا، حيث تم سحب 7 عينات كعك وبسكويت و عينتين رنجة وإرسالها لفحص صلاحيتها، وتم تحرير 9 محاضر جنحة صحية منها، محضر للمخالفة للقرار 96 لسنة 67 نقص الاشتراطات الصحية، و6 محاضر لمخالفة القرار 97 لسنة 67 عدم حمل شهادة صحية ومحضرين للمخالفة للقرار 73 لسنة 2001 لاستخدام أوعية غير مطابقة للمواصفات، وإعدام حوالى 30 كجم سردين به تغير فى الخواص الطبيعية.

وأكد وكيل وزارة الصحة أنه تم المرور على 7 منشآت بمركز سمسطا، حيث تم سحب 6 عينات، وتم إرسالهم للفحص المعمل، وتحرير 12 محضر جنحة صحية بينهم 7 محاضر بالقرار 97 لعدم حمل شهادة صحية، وتحرير 5 محاضر بالقرار 96 لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، وإعدام 15 كيلو جرام مخبوزات وفانيليا بسبب تغير فى خواصها الطبيعية ومجهول المصدر.

جاءت الحملات تحت إشراف الدكتور أمنية أبو جبل مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة وتوجيهات مديرى الإدارات الصحية وبمشاركة مفتشى ومراقبى الأغذية.