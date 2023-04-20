اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 10:17 م
أكرم القصاص
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وفاة والد الإعلامية هبة حسب حما الإعلامى أحمد الدرينى

الخميس، 20 أبريل 2023 10:04 م
وفاة والد الإعلامية هبة حسب حما الإعلامى أحمد الدرينى الإعلامية هبة حسب

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توفى اليوم الخميس، والد الإعلامية هبة حسب، زوجة الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة بالخدمات الإعلامية، بعد صراع مع المرض.


الدريني

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وفاة والد هبة حسب

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