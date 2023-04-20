وفاة والد الإعلامية هبة حسب حما الإعلامى أحمد الدرينى

توفى اليوم الخميس، والد الإعلامية هبة حسب، زوجة الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة بالخدمات الإعلامية، بعد صراع مع المرض.
وفاة والد الإعلامية هبة حسب حما الإعلامى أحمد الدرينىالخميس، 20 أبريل 2023 10:04 م
الإعلامية هبة حسب
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