وفاة والد الإعلامية هبة حسب حما الإعلامى أحمد الدرينى

توفى اليوم الخميس، والد الإعلامية هبة حسب، زوجة الكاتب الصحفي أحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة بالخدمات الإعلامية، بعد صراع مع المرض.