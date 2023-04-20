وفاة مصابة من ضحايا حريق عقار كرداسة وعدد المتوفين يصل إلى 10 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

لقيت ربة منزل من المصابين في حريق عقار كرداسة الحياة، ليصل عدد المتوفيين إلى 10 أشخاص، بينما ما زال يتلقى العلاج فى المستشفيات 9 أشخاص آخرين من نفس العائلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وشيع أمس أهالي قرية أبو رواش في كرداسة، جنازة شقيقين من ضحايا الحريق وهما محمد محمود ناصر، وشقيقته وردة.

وأجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة للعقار الذي شهد الحادث منذ عدة أيام، ما أسفر عن إصابة 19 شخصا، وتبين من خلال المعاينة، أن العقار مكون من 3 طوابق، وتلاحظ وجود بعض الشروخ بالطابق الأرضي، والطابق الأول.

وأجرت لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، المكونة من الإدارة الهندسية بالمدينة، ودكتور كلية الهندسة، أفادت أن العقار يحتاج لترميم ولا يوجد خطورة على العقارات المجاورة، وتم التحفظ على العقار وغلقه من قبل النيابة العامة، لحين انتهاء التحقيقات كافة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بعقار بمنطقة أبو رواش في كرداسة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي أدى عقب ذلك إلى انفجار أسطوانة غاز، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا من المقيمين بالعقار.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وفارق 10 أشخاص منهم الحياة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.