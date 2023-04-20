وزير الأوقاف يشكر الشركة المتحدة على مجهوداتها فى نجاح النشاط الدعوى

كتب لؤى على

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى من وصفهم بشركاء النجاح الدعوى فى شهر رمضان الفضيل، على مجهوداتهم فى نشر سماحة الدين الوسطى.

وقال وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم عبر صفحه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى: "أخص بالذكر كل قيادات الأوقاف وأئمتها، والسادة القراء، والسادة المبتهلين، والهيئة الوطنية للإعلام ممثلة فى التليفزيون المصرى، وإذاعة القرآن الكريم، كما أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة فى قناتى "الحياة" و" الناس "، وكل الإعلاميين، والصحافة الوطنية التى قامت بتغطية الفعاليات والأنشطة الدعوية خلال الشهر الكريم، بما عظم من روحانياته، وأدخل البهجة على المصريين جميعًا، وتجاوز صدى ذلك مصر إلى مختلف دول العالم، سواء من خلال البث الإعلامى، أم من خلال موفدى الأوقاف من الأئمة والقراء الذين أدوا رسالتهم بأمانة واقتدار، ومثلوا مصر الأزهر مصر الوسطية تمثيلاً مشرفًا".

وتابع وزير الأوقاف: "أسأل الله العلى العظيم أن يجزى كل من أسهم فى ذلك بجهد، أو عرق، أو فكر، أو نصح، أو مشورة، أو نقل، أو نشر، خير الجزاء، وأن يتقبل منا جميعًا هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعيد علينا جميعًا رمضان بكل خير".