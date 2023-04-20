اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 11:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الأوقاف يشكر الشركة المتحدة على مجهوداتها فى نجاح النشاط الدعوى

الخميس، 20 أبريل 2023 11:30 ص
وزير الأوقاف يشكر الشركة المتحدة على مجهوداتها فى نجاح النشاط الدعوى قناة الناس
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الشكر إلى من وصفهم بشركاء النجاح الدعوى فى شهر رمضان الفضيل، على مجهوداتهم فى نشر سماحة الدين الوسطى. 
 
وقال وزير الأوقاف فى تصريحات له اليوم عبر صفحه الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى:  "أخص بالذكر كل قيادات الأوقاف وأئمتها، والسادة القراء، والسادة المبتهلين، والهيئة الوطنية للإعلام ممثلة فى التليفزيون المصرى، وإذاعة القرآن الكريم، كما أشكر المتحدة للخدمات الإعلامية ممثلة فى قناتى "الحياة" و"الناس"، وكل الإعلاميين، والصحافة الوطنية التى قامت بتغطية الفعاليات والأنشطة الدعوية خلال الشهر الكريم، بما عظم من روحانياته، وأدخل البهجة على المصريين جميعًا، وتجاوز صدى ذلك مصر إلى مختلف دول العالم، سواء من خلال البث الإعلامى، أم من خلال موفدى الأوقاف من الأئمة والقراء الذين أدوا رسالتهم بأمانة واقتدار، ومثلوا مصر الأزهر مصر الوسطية تمثيلاً مشرفًا".
 
وتابع وزير الأوقاف: "أسأل الله العلى العظيم أن يجزى كل من أسهم فى ذلك بجهد، أو عرق، أو فكر، أو نصح، أو مشورة، أو نقل، أو نشر، خير الجزاء، وأن يتقبل منا جميعًا هذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وأن يعيد علينا جميعًا رمضان بكل خير".

قناة الناس

قناة الحياة

وزير الاوقاف

الشركة المتحدة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة