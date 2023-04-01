سيارات متنقلة لخدمات المياه بالإسكندرية خلال أبريل.. اعرف أماكنها ومواعيدها

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن توفير سيارات خدمة العملاء المتنقلة، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة، من يوم 1 أبريل ليوم 10 أبريل، للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وحول أماكن تمركز السيارات من يوم 1 ليوم 10 أبريل فهى:

*سيارة شرق:

ميدان محمد نجيب سيدي بشر

من 10 صباحا ل 5 عصرا

و من 8 مساء ل 11 مساء

* سيارة وسط :

منطقة المنشيه أمام فندق امون , من 10ص 3 عصرا

بشاير الخير 3 القباري امام مسجد الشهيد إلهامي , من 8 مساء الى 11 مساء

* سيارة غرب:

بمدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان

من 10 صباحا ل 5 عصرا

امام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 8 مساء ل 11 مساء

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وتعمل سيارات التنقل على تقديم الخدمات المتعددة وهى، تعاقد على إدخال العدادات، استقبال شكاوى، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع، الاستعلام عن الفواتير، سداد الفواتير، كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لاخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه، وفريق من إدارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركه.