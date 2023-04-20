مواعيد تشغيل قطارات السكة الحديد الإضافية خلال إجازة عيد الفطر 2023

وجاءت مواعيد تشغيل القطارات الإضافية خلال إجازة عيد الفطر المبارك كالتالى :-

- تشغيل قطاري 1940 - 1941 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1940 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 21:50 يصل أسوان 10:05 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص بعربات VIP مكيفة رقم 1941 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 22:30 يصل القاهرة 11:15 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري 1942 - 1943 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة مكيفة رقم 1942 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 16:55 يصل أسوان 05:15 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1943 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 20:00 يصل القاهرة 08:15 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري 1938 - 1939 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة مكيفة رقم 1938 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 22:40 يصل أسوان 12:00 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة مكيفة رقم 1939 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 19:25 يصل القاهرة 07:40 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري روسي 2202 - 2203 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

-اعتبارًا من يوم 16 أبريل 2023 يتم تشغيل قطار مخصوص روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2202 من القاهرة - أسوان حتى يوم 28 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 15:15 يصل أسوان 03:55 اليوم التالي.

-اعتبارًا من يوم 17 أبريل 2203 يتم تشغيل قطار روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2203 من أسوان - القاهرة حتى يوم 29 أبريل 2023 يتحرك من أسوان الساعة 15:00 يصل القاهرة 03:40 اليوم التالي.

- تشغيل قطاري روسي 2204 - 2205 بين القاهرة - أسوان وبالعكس:-

- يتم تشغيل قطار رقم 2204 مخصوص روسي ثالثة تهوية ديناميكية من القاهرة - أسوان ليلة 16 - 17 أبريل حتى ليلة 28-29 أبريل 2023 يتحرك من القاهرة الساعة 00:40 يصل أسوان 13:45 ذات اليوم.

-يتم تشغيل قطار روسي ثالثة تهوية ديناميكية رقم 2205 من أسوان - القاهرة من يوم 17 أبريل حتى يوم 29 أبريل2023 يتحرك من أسوان الساعة 10:30 يصل القاهرة 23:20 ذات اليوم .