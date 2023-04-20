اليوم السابع
Ads
الخميس، 20 أبريل 2023 04:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل مدير مكتب حاكم مالى فى هجوم قرب الحدود الموريتانية

الخميس، 20 أبريل 2023 03:42 م
مقتل مدير مكتب حاكم مالى فى هجوم قرب الحدود الموريتانية حاكم مالى أسيمي جويتا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت مذكرة، صدرت الخميس، عن الرئاسة في مالي أنّ مدير مكتب الكولونيل أسيمي جويتا الذي يقود البلد في المرحلة الانتقالية، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم استهدفهم، الثلاثاء، قرب الحدود الموريتانية.

وأفادت الوثيقة بأنّ عمر تراوري، مدير مكتب الكولونيل جوتا، رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في المرحلة الانتقالية، كان في عداد الوفد الذي تعرّض لكمين بالقرب من بلدة نارا في منطقة تشهد هجمات متشددين.

وأضافت أنّه سيتم تشييع جثمانه، الخميس، في بلدة كاتي بالقرب من العاصمة باماكو.

وكشفت المذكرة هويات الضحايا الثلاثة الآخرين وهم رجل أمن ومقاول وسائق، كما أوردت اسم سائق مفقود.

 

 


مالى

موريتانيا

أسيمي جويتا

هجوم فى مالى

مالى وموريتانيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة