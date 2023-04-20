مقتل مدير مكتب حاكم مالى فى هجوم قرب الحدود الموريتانية

كشفت مذكرة، صدرت الخميس، عن الرئاسة في مالي أنّ مدير مكتب الكولونيل أسيمي جويتا الذي يقود البلد في المرحلة الانتقالية، هو أحد القتلى الأربعة الذين سقطوا في هجوم استهدفهم، الثلاثاء، قرب الحدود الموريتانية.



وأفادت الوثيقة بأنّ عمر تراوري، مدير مكتب الكولونيل جوتا، رئيس المجموعة العسكرية الحاكمة في المرحلة الانتقالية، كان في عداد الوفد الذي تعرّض لكمين بالقرب من بلدة نارا في منطقة تشهد هجمات متشددين.



وأضافت أنّه سيتم تشييع جثمانه، الخميس، في بلدة كاتي بالقرب من العاصمة باماكو.



وكشفت المذكرة هويات الضحايا الثلاثة الآخرين وهم رجل أمن ومقاول وسائق، كما أوردت اسم سائق مفقود.