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مصرع طالب وإصابة ربة منزل فى حادث تصادم بقنا

الخميس، 20 أبريل 2023 11:11 م
مصرع طالب وإصابة ربة منزل فى حادث تصادم بقنا إسعاف - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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لقي طالب مصرعه، وأصيبت ربة منزل، اليوم الخميس، في حادث تصادم تروسيكل مع توك توك، على طريق قرية أبومناع بحري التابعة لمركز دشنا، شمال محافظة قنا. 
 
تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد وقوع حادث تصادم تروسيكل مع  توك توك، على طريق قرية أبومناع بحري في مركز دشنا،  وتبين مصرع طالب، وإصابة ربة منزل في حادث تصادم تروسيكل مع مركبة توك توك، على طريق قرية أبومناع بحري في مركز دشنا.
 
تم نقل الجثة إلى مستشفى دشنا المركزي ومقرها فاو، والمصابة إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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