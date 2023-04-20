إصابة 3 سائقين فى حادث تصادم بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

أصيب 3 سائقين إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقى أمام مركز ملوي، في جنوب محافظة المنيا، بسبب السرعة الزائدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصام بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي، أمام مركز ملوي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: حازم محمد 40 عاما، سلامة عصام 45 عاما، يقيمان بمحافظة الشرقية، وهاني محمد 29 عاما، يقيم في مركز ملوي، وجميعهم سائقون.

تم نقل المصابين إلى مستشفى التكامل بالشيخ فضل لتلقى العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.