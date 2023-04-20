مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين استعدادا لاستقبال الفطر المبارك

كتب مدحت وهبةِ

يحرص صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال الأعياد والمناسبات .



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين لاستقبال عيد الفطر

وتزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة ل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، وشارك المتعافين من الإدمان في تزيين مراكز العزيمة لرسم الفرحة على وجوه المتعافين .



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين لاستقبال عيد الفطر

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، قد أعلنت استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين لاستقبال الفطر

وأضافت "القباج " فى تصريحات اليوم أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين لاستقبال عيد الفطر

وأشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن ، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج ،لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن ، والتى يصل عددها إلى "28 مستشفى ومركز علاجي متخصص فى علاج الإدمان بـ 17 محافظة حتى الان، كما أنه جارى الإعداد لافتتاح مركزين جدد في محافظتي قنا والجيزة، بجانب أيضا أنه جارى إنشاء مراكز علاجية بمحافظات"دمياط والشرقية وسوهاج وأسوان والغربية"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام الجارى.



مراكز العزيمة لصندوق مكافحة الإدمان تتزين لاستقبال عيد الفطر