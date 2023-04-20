محافظ سوهاج يتفقد الاستعدادات النهائية لتشغيل المستشفى العام..صور

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور مجدى القاضي عميد كلية طب سوهاج، والدكتور أسامة الشريف المستشار الطبى للمحافظة، والدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمود فهمى نقيب الأطباء بسوهاج، والدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام، والمهندس على عبدالساتر مسئول المشروعات بوزارة الصحة.

وتفقد المحافظ ومرافقيه قسم الاستقبال والطوارئ، الذى يستعد لتقديم خدماته للمواطنين بعد انتهاء أعمال التطوير به، كما تفقد قسم العنايات المركزة، والداخلى جراحة، وقسم العمليات، وأعمال شبكة الغازات، وشبكة الكهرباء، للتأكد من جاهزية تلك الأقسام تماما لاستقبال المواطنين.

وأكد محافظ سوهاج أن مستشفى سوهاج العام شهدت طفرة كبيرة عقب أعمال التطوير التى شهدتها، مشيرا إلى أهميتها فى تقديم الخدمات الطبية المتنوعة لأهالى سوهاج، موجها بعقد اجتماع تنسيقى بحضور "جامعة سوهاج، ووكيل وزارة الصحة، وعميد طب سوهاج، والمستشار الطبي للمحافظة، ومدير مرفق الإسعاف، ونقيب الأطباء، ومدير سوهاج العام"؛ وذلك للتنسيق وبحث جميع السبل الممكنة للتيسير على المرضى، وضمان تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، لحين عمل المستشفى بكامل طاقتها، مشددا على وضع مصلحة المريض فى المقام الأول.

يذكر أن خطة تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام شملت" رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحى، وشبكة الغازات، والدفاع المدنى، ورفع كفاءة الأرضيات، الحوائط، الدهانات، والإنارة، بالإضافة إلى تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية".