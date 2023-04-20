محافظ الوادي الجديد يشارك العاملين بديوان عام المحافظة الإفطار الرمضاني

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، العاملين بديوان عام المحافظة الإفطار الرمضاني، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة و إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعقب تناول الإفطار عقد المحافظ لقاءََ مع العاملين؛ لبحث مقترحاتهم لتطوير الأداء و مطالبهم وشكواهم، مقدمًا الشكر لمنظومة العمل على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية، آملًا في مزيدٍ من الدءب و مواصلة الجهد لصالح المحافظة وأهالها.

كما شهد محافظ الوادي الجديد، أمسية ختام الأنشطة الرمضانية بمركز الدكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة،

حيث أشاد المحافظ بأنشطة الدورة الرياضية التي استضافها المركز خلال شهر رمضان والتي تنوعت بين دوري المصالح الحكومية والألعاب الرياضية المختلفة لذوي الهمم.

وضمت الأمسية استعراض لفريق رياضة الباتيناج بالمركز، وعرض لرياضة البوتشيا للأطفال من ذوي الهمم، كما شهد الحضور المباراة النهائية لكرة القدم بين فريقي نقابة المحامين واللجنة الرياضية بديوان عام المحافظة والتي انتهت بفوز الاول بخمسة أهداف مقابل هدف. كما تم الإعلان عن ترشيح فريق المركز للكرة الطائرة للمشاركة في النسخة الثانية من دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية بمطروح.



جانب من الإفطار



جانب من الإفطار



جانب من الإفطار



جانب من الإفطار



جانب من الإفطار



جانب من الإفطار



جانب من الإفطار