محافظ الفيوم يتابع الخدمات الطبية بالمستشفى العام استعدادا للعيد

حضر الاجتماع، بحسب بيان صحفي، كلا من الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، وأشرف العطفي، وكيل المديرية المالية.

استعرض وكيل وزارة الصحة، خلال الاجتماع، الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وأعداد المستشفيات والوحدات الصحية، والمراكز الطبية بالمحافظة، كما ناقش المطالب والاحتياجات الفعلية للمواطنين، واحتياجات المستشفيات من المستلزمات، والأجهزة الطبية المتنوعة، ومتابعة آخر إجراءات أعمال التطوير، والتأهيل بكل المستشفيات والوحدات الصحية، وبحث آليات تذليل العقبات بجميع المستشفيات ، للارتقاء بمنظومة العمل، والأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار "الأنصاري"، إلى حرص المحافظة على توفير الدعم اللازم لقطاع الصحة، خاصة مستشفى الفيوم العام، بوصفها الأكثر نصيبًا في عدد المترددين عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمات الطبية، والعلاجية، والوقائية لأهالي المحافظة، وتيسير حصولهم عليها بكفاءة وجودة عالية، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل جاهدة من أجل الارتقاء بالقطاع الصحي، لاتصاله المباشر بحياة المواطنين.

ووجه، بضرورة الاهتمام برفع كفاءة جميع الأقسام بمستشفى الفيوم العام، والتغلب على التحديات التي تواجه سير العمل، مشددًا على ضرورة تضافر كل الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحسين منظومة العمل وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لأهالي المحافظة.