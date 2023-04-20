اليوم السابع
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الخميس، 20 أبريل 2023 08:44 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية: 64 شاطئا و24 حديقة عامة جاهزة لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر

الخميس، 20 أبريل 2023 07:35 م
محافظ الإسكندرية: 64 شاطئا و24 حديقة عامة جاهزة لاستقبال المواطنين فى عيد الفطر محافظ الإسكندرية يتفقد جاهزية الشواطئ
الإسكندرية جاكلين منير

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قام اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم،  بجولة تفقدية لشاطئ السرايا والممشى السياحي بنفق و كباري السادات، وذلك للوقوف على مدى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من الإستعداد لاستقبالهم خلال أيام عيد الفطر المبارك، كما اطمأن الشريف من جاهزية الشواطىء لاستقبال المصطافين من أهالي وزائري اﻹسكندرية خلال أيام العيد. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الاداره المركزيه للسياحة والمصايف.
 
 
 
وخلال الجولة، تفقد المحافظ الاستعدادات بشاطئ السرايا والممشى السياحي بنفق و كبرى السادات، مشيرا إلى أن عدد الشواطئ بالإسكندرية 64 شاطئ منها 2 شاطئ مجاني و5 شواطئ عامة سعر تذكرة الدخول بها 5 جنيه للفرد ، مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف كثفت جهودها خلال الأيام السابقة لتكون شواطئ الإسكندرية جاهزة لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك. لافتا إلى أن شواطئ الإسكندرية دائما ترحب وتسعد بزوارها سواء من أهالي الإسكندرية أو زائريها من جميع المحافظات الأخرى.
 
 
 
وأكد الشريف أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها التنفيذية وبالتنسيق مع جميع المديريات وشركات المرافق، لمتابعة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تظهر الإسكندرية أمام أهلها وزوارها بالمظهر اللائق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط، مؤكدا أن غرفة العمليات بمحافظة الإسكندرية جاهزة لتلقي أي بلاغات من المواطنين على مدار ٢٤ ساعة.
 
 
 
وأضاف المحافظ أن هناك أكثر من 24 حديقة عامة موزعين على مستوى الأحياء مجهزين لاستقبال الزوار، مؤكدا أنه تم تكليف الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بتكثيف التواجد الميداني والمتابعة اللحظية على مدار الساعة لأي مشكلة قد تطرأ خلال أيام الفطر المبارك لسرعة حلها، والتشديد علي تكثيف أعمال النظافة أول بأول على مستوى الأحياء،  مؤكدا أنه جاري زيادة معدات النظافة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المدينة بشكل عام.
 
جاهزية الشواطئ
جاهزية الشواطئ

جولة محافظ الاسكندرية
جولة محافظ الاسكندرية

محافظ الاسكندرية
محافظ الاسكندرية

ممشى 45
ممشى 45

 


الاسكندرية

احياء الاسكندرية

محافظة الاسكندرية

عيد الفطر المبارك



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